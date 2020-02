“Brusselse bende die minderjarigen prostitueerde kon veel sneller opgerold worden”

Brussel - In het dossier rond de Brusselse stadsbende die minderjarige meisjes in de prostitutie gedwongen zou hebben, is mogelijk te lang getalmd. Dat bericht VRT NWS maandag. “Zo snel er gewerkt werd begin januari, zo traag ging het in de zomer vorig jaar”, klinkt het.

Eind juli 2019 wordt het parket door de Brusselse lokale politiezone Zuid op de hoogte gebracht dat twee minderjarige meisjes, een Belgisch en een Frans, verplicht zouden worden zich te prostitueren. Het parket geeft volgens VRT NWS in eerste instantie geen gevolg aan het proces-verbaal. Nochtans bepaalt een richtlijn van het College van procureurs-generaal ondubbelzinnig dat in dossiers van seksueel geweld absoluut voorrang moet worden gegeven aan de slachtoffers, zeker als dat minderjarigen zijn.

Twee maanden later krijgt de sectie mensenhandel van de federale politie via haar informantenwerking dezelfde informatie. De federale politie contacteert de lokale politiezone Zuid. Daar krijgen ze te horen dat ze inderdaad al twee maanden op de hoogte zijn van de feiten, maar niet genoeg personeel hebben om onmiddellijk tussen te komen. Op 2 oktober 2019 valt de federale politie binnen op dat adres en kan ze een meisje van 16 jaar bevrijden.

In het dossier wordt verder gewerkt, maar zijn er moeilijkheden om de betrokken parketmagistraat te contacteren om de nodige toestemmingen te krijgen voor doorgedreven onderzoek. Eind december wordt dan door de lokale politiezone Brussel-Noord opnieuw een informatierapport en proces-verbaal opgesteld. Dat laatste komt bij het Brussels parket terecht, maar bij een andere parketmagistraat.

LEES OOK. Negende verdachte aangehouden in zaak rond ‘verkocht’ meisje dat wekenlang werd opgesloten

Het dossier wordt deze keer wel erg snel en doorgedreven aangepakt. Op 4 januari 2020 doet de lokale politie Zuid een inval in het huis en een meisje van 16 wordt gered. Dankzij haar verklaringen, komen er uiteindelijk 11 verdachten in beeld. Bij tal van huiszoekingen worden zeven verdachten gearresteerd, op 14 januari een achtste en recentelijk nog een negende.

Volgens de VRT had men in het eerste dossier eind juli 2019 al alle informatie om tussen te komen. Want het was op basis van exact dezelfde informatie dat de federale politie tussenkwam begin oktober. “De vaststelling blijft dat men de minderjarige meisjes, slachtoffers van seksueel geweld, twee maanden heeft laten zitten”, klinkt het.

Child Focus legt ondertussen de laatste hand aan een dossier over de problematiek van tienerpooiers in de hoofdstad. Dat wordt zeer binnenkort voorgesteld. Alles wijst erop dat de problematiek onderschat blijft.

LEES OOK. Drie vrienden die meisje ‘kochten’ voor prostitutie blijven langer in de cel