Nieuw onderzoek wijst uit: creatieve ouders hebben creatieve kinderen

Meer dan de wekelijkse knutselmiddag in de klas zijn het de ouders die creativiteit bij kinderen stimuleren. Uit een enquête van communicatiebureau Brandhome bij ongeveer 700 Belgen blijkt dat vindingrijke mama’s en papa’s vaak creatieve kinderen hebben.

Met de bevraging ging het bureau eigenlijk op zoek naar een direct verband tussen scholing en creativiteit. Dat vond het niet, maar het kwam wel tot een andere opvallende conclusie: ouders die zich creatief bezighouden hebben kinderen die ook graag creatief bezig zijn. Liefst 71,3 procent van de bevraagden die hun ouders als creatief omschrijven, vindt zichzelf ook creatief. Wie geen van zijn ouders als creatief beschouwt, ziet zichzelf waarschijnlijk ook niet zo.

Brandhome benadrukt dat creativiteit in dit onderzoek wel ruim wordt bekeken. Veel Belgen denken dat enkel wie op de kunstschool zit, creatief is. Maar uit de enquête blijkt dat mensen die zichzelf bestempelen als creatieveling of niet-creatievelingen maar op één vraag opvallend verschillend scoren, namelijk de vraag of ze zichzelf ook artistiek vinden of niet. Wie zichzelf als creatief beschouwt, geeft vaker aan artistiek aangelegd te zijn dan wie zichzelf niet creatief vindt.

“Maar het is niet omdat papa geen bloem kan tekenen dat hij niet creatief is”, zegt Galina Babak van Brandhome. Ook ingenieurs, zelfstandigen of mensen die zelf kookrecepten samenstellen, zijn uiterst vindingrijk. “Wij willen het begrip creativiteit opentrekken. Bijna ieder bedrijf vraagt ernaar in vacatures. Dan is het belangrijk dat sollicitanten niet denken dat ze bij wijze van spreken een penseel moeten kunnen vasthouden. Creativiteit is niet enkel artistiek. Het gaat ook om vindingrijkheid, fantasie en originaliteit in welke sector dan ook.”