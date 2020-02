Benarde situatie: brandweer bevrijdt Limburgse wandelaars die tot hun middel wegzakten in zinkput

Bilzen - Drie dames zullen zich deze wandeling nog lang herinneren. Toen de drie vrouwen afkomstig van Borgloon aan het wandelen waren in het Limburgse Rijkhoven, kwamen ze vast te zitten in een oude zinkput. Eén van hen kon op eigen krachten uit de ijskoude modder geraken, de twee anderen hadden hulp nodig van de brandweer.

De situatie zag er op een bepaald ogenblik erg benard uit. “We probeerden er met onze handen en voeten door te kruipen, maar zo zakten we dieper en dieper”, vertelde een van de dames. Uiteindelijk kwamen ze tot aan hun middel in de smurrie terecht.

De route die ze namen, was nochtans geen onbekend terrein voor de wandelaars. Ook een jaar geleden maakten ze al eens een wandeling in de regio. Ditmaal nam de tocht echter een onverwachte wending. “Toen we aan het babbelen waren, zijn van onze route afgeweken”, verklaarde een van de vrouwen. “En eer we het wisten, zaten we in de modder.”

Met behulp van twee draagberries kond de brandweer beide vrouwen uit de modder trekken. Na een controle door het ambulancepersoneel bleek alles in orde.