Chauffeur (27) verpletterd door laadklep vrachtwagen in Linter

Linter - Bij een dramatisch arbeidsongeval in Linter is maandagmiddag een 27-jarige chauffeur omgekomen. Hij werd verpletterd door de laadklep van zijn vrachtwagen.

Hij was er aan het werk voor het elektrobedrijf Welec, gevestigd in Westerlo. De man uit Kasterlee kwam met zijn hoofd vast te zitten tussen de sluitende laadklep van een vrachtwagen. Allicht wilde de man nog snel iets in vrachtwagen leggen. Vooralsnog blijkt dat er geen technisch defect aan de vrachtwagen was.

De Grote Steenweg werd gedurende enkele uren afgesloten voor het verkeer. Het parket van Leuven voert het verdere onderzoek naar de juiste omstandigheden waarin het fatale arbeidsgeval is kunnen gebeuren. (mmv)