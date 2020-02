Woesteling steekt politieman met schroevendraaier in het gezicht

Een man heeft maandag rond 11.45 uur in winkelcentrum Kronenburg in het Nederlandse Arnhem een agent in het gezicht gestoken met een schroevendraaier. De politieman werd onder het oog geraakt. De dader probeerde te vluchten door in het water te springen.

De politie werd opgeroepen voor een man die problemen maakte in een bankfiliaal in het winkelcentrum Kronenburg in Arnhem. Een van de agenten probeerde de man, die behoorlijk agressief was, te bedaren door met hem in gesprek te gaan. Dat leek even te lukken maar plots haalde hij uit met een schroevendraaier.

De agent werd in het gezicht gestoken, een paar centimeter onder zijn linkeroog.

Er was uiteindelijk pepperspray nodig om de man te overmeesteren. Maar nog gaf hij zich niet gewonnen. Hij zette het plots op een lopen en dook het kanaal in om al zwemmend aan de politie te ontkomen. Een slechte gok, want aan de overkant werd hij door de politie opgewacht en in de boeien geslagen.

De agent moest naar het ziekenhuis en had verschillende hechtingen in het gezicht nodig. Gelukkig is zijn oogzenuw niet geraakt en zal hij er enkel een litteken aan overhouden.