Referee Department erkent fout van Dennis, de VAR kwam terecht niet tussen

Het Referee Department erkent dat een fout van Dennis voorafging aan het winnende doelpunt van Balanta tijdens Club Brugge - Charleroi zondagavond. Het niet-tussenkomen van de VAR was dan wel weer helemaal volgens het boekje.

De duw van Dennis op Charleroiverdediger Dessoleil had dus altijd bestraft moeten worden door scheidsrechter Lothar D’hondt. De VAR kon echter niet tussenkomen om het doelpunt van Balanta eventueel af te keuren omdat het VAR-protocol niet toelaat om in te grijpen voor een niet-gefloten overtreding die leidt tot een doelpunt als het geen deel meer uitmaakt van de aanvallende fase die rechtstreeks naar het doelpunt leidde.

Na de fout van Dennis weerde Charleroi de bal uit het strafschopgebied en eindigde zo de mogelijkheid om te scoren voor Club Brugge. Toen Club Brugge de bal weer in bezit kreeg, werd die achteruit gespeeld zodat een ‘nieuwe’ aanval begon. Die aanval leidde dan tot het doelpunt van Balanta.

Over het andere discutabele moment in de wedstrijd, de fase tussen Deli en Fall in het strafschopgebied, repte het rapport van het Referee Department met geen woord.

