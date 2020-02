Britse voetballertjes mogen niet langer ‘koppen’ tijdens trainingen, Vlaanderen beslist deze zomer

Vlaanderen beslist deze zomer of er strengere regels komen rond het koppen in het jeugdvoetbal. Steeds meer onderzoek wijst op een verband met hersenschade. Daarom voert Groot-Brittannië nu al een ‘kopverbod’ in op trainingen voor voetballertjes onder de twaalf.

De boodschap die de Engelse, Ierse en Schotse voetbalfederaties maandag de wereld instuurden, is duidelijk: voetballertjes jonger dan 12 jaar mogen voortaan op trainingen geen baloefeningen meer met het hoofd uitvoeren. Voor spelers tussen 12 en 16 jaar geldt dat ‘kopverbod’ tijdens trainingen niet. Maar baloefeningen met het hoofd moeten ‘geleidelijk’ worden opgebouwd, met zachte voetballen. Tijdens wedstrijden mag nog wel worden gekopt.

Meer kans op dementie

De strengere regels komen er na een kritisch onderzoeksrapport van wetenschappers van de Universiteit van Glasgow. Volgens hen leidt herhaaldelijk kopspel in het voetbal – in combinatie met spelers die met het hoofd tegen elkaar botsen – tot 3,5 keer meer kans op dementie, 5 keer meer kans op alzheimer en 2 keer meer kans op parkinson.

Ook Vlaanderen bekijkt na de publicatie van het Schotse rapport of er strengere regels nodig zijn, zo bevestigt minister van Sport Ben Weyts (N-VA). De minister wacht daarvoor op bijkomend Europees onderzoek, waar onderzoekers van de KU Leuven aan meewerken. De resultaten worden deze zomer verwacht. “Afhankelijk van de bevindingen, moeten dan initiatieven worden genomen”, zegt Weyts.

Niet voldoende

De minister beklemtoonde in het Vlaams Parlement wel dat er sowieso nog maar weinig wordt gekopt in het Vlaamse jeugdvoetbal “onder meer door ingrepen in het spelverloop”. Zo is enkele jaren geleden bij wedstrijden tot en met negen jaar de inworp afgeschaft. Wanneer de bal over de lijn is geweest, moet hij sindsdien worden ‘ingedribbeld’, waardoor in jeugdwedstrijden veel minder kopfases voorkomen, zo zegt ook Voetbal Vlaanderen, dat net als Weyts pas stelling wil innemen nadat deze zomer de nieuwe onderzoeksresultaten bekend zijn.

Arts en Open VLD-parlementslid Freya Saeys vreest echter dat de huidige aanpak ontoereikend is. “Koppen ontraden, zoals vandaag gebeurt, betekent niet hetzelfde als helemaal niet koppen”, aldus Saeys, die beklemtoont dat “de hersenen bij jongeren nog erg kwetsbaar zijn”. Eerder vroeg Saeys al om het huidige ontradende beleid minstens uit te breiden naar spelers tot en met dertien jaar oud.