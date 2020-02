Er is leven na Robben en Ribéry: Bayern München 2.0 timmert met nieuwe generatie topspelers aan de toekomst

In de 1/16de finales van de Champions League staat er met Bayern München-Chelsea een mooie affiche op het programma. Voor Bayern komt de wedstrijd ideaal, want na een weifelende seizoenstart raast de Beierse club als vanouds door de Bundesliga. Het scoort aan de lopende band en een nieuwe generatie topspelers komt aan de oppervlakte. Na een zomer waarin het afscheid nam van clubiconen Arjen Robben en Franck Ribéry, lijkt Bayern München 2.0 geboren.

Flashback naar vorig seizoen: hoewel Bayern in eigen land met sprekend gemak kampioen werd, eindigde de Europese campagne in mineur. In de 1/16de finale werd het kansloos uitgeschakeld door de latere winnaar Liverpool. Door de vroege uitschakeling besefte men in Beieren op dat moment dat de kern aan verjonging toe is als het terug Europese successen wil behalen.

In München nemen ze daarom afscheid van Arjen Robben en Franck Ribéry. Ook Mats Hummels wordt verkocht. En hoewel ze dit seizoen vaak spelen, lijken Jérôme Boateng en Thomas Müller ook bezig aan hun laatste seizoen bij Bayern. Het resultaat is dat Bayern met enkele relatief onbekende namen timmert aan de toekomst.

Nieuw tijdperk moeizaam gestart

In het kader van die verjonging werd de geldbuidel opengetrokken. Het betaalde liefst 80 miljoen euro voor Lucas Hernandez (23), een verdediger van Atlético Madrid. Voor rechtsachter Benjamin Pavard (23) werd 35 miljoen overgemaakt aan Stuttgart. Op het middenveld kwam de jonge Fransman Michaël Cuisance (20) over van Borussia Mönchengladbach en rechtervleugelverdediger Alvaro Odriozola (24) werd geleend van Real Madrid.

Trainer Niko Kovac werd begin november ontslagen. Foto: EPA-EFE

Maar ondanks de grote uitgaven, verliep de verjonging aanvankelijk niet van een leien dakje. Het seizoenbegin was moeilijk. Er werd geopperd dat de kern te weinig kwaliteit had en ook trainer Niko Kovac was kop van Jut. Vorig seizoen leidde hij de Rekordmeister naar de dubbel, maar helemaal overtuigd van zijn kwaliteiten was men in Beieren nooit. Toen Bayern op 2 november met zware 5-1-cijfers verloor van Frankfurt, werd Kovac de laan uitgestuurd.

Flick flikt het

Hansi Flick, assistent onder Kovac, nam over. Hij creëerde een nieuw enthousiasme rond de ploeg en de resultaten gingen in stijgende lijn. Het verloor in de competitie maar twee keer en plaatste zich tussendoor simpel voor de knock-outfase van de Champions League. En dat met attractief voetbal, getuige de 65 gemaakte goals in 23 wedstrijden.

Verdedigend lijkt de puzzel gelegd. Neuer is nog steeds incontournable en met David Alaba en Jérôme Boateng staat er een stevig duo voor hem. Op de flank beschikt Bayern met de Fransman Benjamin Pavard en de Canadees Alphonso Davies over flankverdedigers van wereldklasse. Hun loopvermogen en scherpe voorzetten zorgen voor een constante dreiging.

Davies, het nieuwe goudhaantje van Bayern. Foto: Photo News

Op het middenveld lijkt Joshua Kimmich steeds meer zijn bijnaam de nieuwe Philippe Lahm te rechtvaardigen. Hij is de constante factor in het elftal van Flick. Op zijn 25ste heeft hij al 203 wedstrijden voor Bayern München op de teller.

Lewangoalski

In de aanval rekent Bayern nog steeds op gouwe ouwe Robert Lewandowski. De Pool maakte dit seizoen al 38 goals in 32 wedstrijden en lijkt nog niet versleten. In zijn steun speelt Thomas Müller, die onder Kovac op de bank verzeilde. Hoewel de meningen over de Duitser al jaren verdeeld zijn, heeft hij met negen goals en zeventien assists een groot aandeel in de wederopstanding van Bayern. Ook de Duitse flankaanvaller Serge Gnabry lijkt eindelijk de hoge verwachtingen in te lossen en Kingsley Coman liet dit seizoen al knappe dingen zien. Als back-up is er bovendien nog Ivan Perisic. De ex-speler van SV Roeselare en Club Brugge pikt geregeld zijn minuten mee.

Tegen Chelsea krijgt Bayern 2.0 de kans om zich te tonen aan Europa. Dat het in de Bundesliga aan de leiding staat, verrast niemand. Maar als de Beierse club nu ook tegen Chelsea een statement kan maken, kunnen we stilaan stellen dat Bayern 2.0 opnieuw voor de Europese prijzen kan meespelen.