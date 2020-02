Grote verschillen in gemiddelde leeftijden van schepencolleges: jongste is bijna dertig jaar jonger dan oudste

De gemeente Lille in de provincie Antwerpen heeft het jongste College van Burgemeester en Schepenen in Vlaanderen. De gemiddelde leeftijd is er 36,8 jaar. Ter vergelijking: in het oudste college, dat van het West-Vlaamse Spiere-Helkijn, ligt die op 64,8 jaar. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Peter Van Rompuy (CD&V) opvroeg bij bevoegd minister Bart Somers (Open VLD).

Gemiddeld is een Vlaams burgemeester/schepen net geen vijftig jaar. Daar doen ze in Lille dus een fameus stuk af. Mesen en Merchtem – elk 37,8 jaar – vervolledigen de top drie jongste schepencolleges.

Aan de andere kant van de lijst is Dirk Walraet (LB) van de faciliteitengemeente Spiere-Helkijn “fier” op zijn oudste college. “Op Leopold Lippens van Knokke na ben ik met mijn 76 de oudste burgemeester van West-Vlaanderen”, zegt hij. Maar ooit moet de vernieuwing er wel doorkomen natuurlijk. “Over vier jaar is de jacht open. Dan ben ik 80 en hou ik ermee op. Maar we zijn nog altijd dynamisch en ik heb de routine goed in de vingers.”

De centrumstad met het jongste college is Oostende. De gemiddelde leeftijd van de ploeg van Bart Tommelein (Open VLD) is 41,3 jaar. Roeselare scoort in die categorie het oudst met 54,2 jaar gemiddeld.