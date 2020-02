Weduwe basketlegende Kobe Bryant spant zaak aan tegen helikopterbedrijf

Vanessa Bryant, de weduwe van de Amerikaanse basketballer Kobe Bryant, spant een rechtszaak aan tegen het bedrijf dat instond voor de fatale helikoptervlucht, waarbij haar echtgenoot en dochter Gianna om het leven kwamen.

Ze verwijt het bedrijf ervan schuldig te zijn aan de dood van haar echtgenoot en dochter, meldt de krant Los Angeles Times. Volgens de krant is een schadevergoeding geëist, maar verdere details ontbreken nog.

Het nieuws kwam naar buiten kort voordat een openbare herdenkingsdienst werd gehouden in het Staples Center, de thuishaven van Los Angeles Lakers, de club waarmee Bryant in twintig jaar in de NBA vijf kampioenschappen veroverde. Er zijn ruim 20.000 mensen afgekomen op het eerbetoon, onder wie ook basketballegendes Michael Jordan, LeBron James en Shaquille O’Neal.

Bryant en zijn dochter zijn afgelopen week in besloten kring begraven in het Pacific View Memorial Park in Corona del Mar, dicht bij het huis van de familie Bryant in het Californische Newport Beach.

In de helikopter zaten naast vader en dochter Bryant nog zeven mensen, onder wie een teamgenote van de basketballende Gianna en hun coach. Het is nog steeds niet duidelijk waarom de helikopter is neergestort. De onderzoekers vonden tussen de brokstukken alvast geen bewijs dat de motor het heeft laten afweten. Het kan mogelijk nog maanden duren voor de precieze oorzaak van het ongeluk is gevonden. De helikopter, een Sikorsky S-76B, had geen zwarte doos aan boord.

Vijfvoudig NBA-kampioen Kobe Bryant kwam op 26 januari om het leven toen zijn helikopter neerstortte in de heuvels rond het Californische Calabasas. Het gezelschap was onderweg naar de Mamba Academy, het sportcentrum van de NBA-vedette. Op het moment van de crash hing er een dichte mist.