The American Dream: waarom de MLS een goudmijn is voor Belgische clubs: “Lage lonen en onderschatte competitie”

Anderlecht heeft nu zijn eigen Clinton Mata. De Panamees Michael Amir Murillo (24) werd voor 877.000 euro – een prikje – gehaald bij New York Red Bulls en was in zes matchen goed voor 1 goal en 2 assists. Ook zondag tegen Eupen blonk de rechtsback uit. De Amerikaanse voetbalcompetitie MLS is nog onontgonnen gebied voor Belgische clubs, maar kan een (goud)mijn worden waaruit toppers zoals Murillo worden gehaald.