Verliest makelaarsbureau van Wouter Vandenhaute zijn licentie? Vlaamse sociale inspectie voert een onderzoek

De Vlaamse sociale inspectie gaat een onderzoek voeren naar Let’s Play, het makelaarsbureau van Wouter Vandenhaute. Dat zou de nieuwe regelgeving rond de sportmakelaars overtreden hebben. Het riskeert zo zijn registratie te verliezen.

Let’s Play bewoog vorig jaar hemel en aarde om het dertienjarige toptalent Rayane Bounida, dat bij Anderlecht speelt, binnen te halen. Het makelaarsbureau van Wouter Vandenhaute kreeg daarbij concurrentie van makelaars van over de hele wereld. Maar uiteindelijk kreeg het Bounida in juni vorig jaar wel in zijn portefeuille, mede dankzij het feit dat broer Marwane sindsdien opdrachten mag uitvoeren voor Let’s Play.

Dat alles zou nu weleens voor problemen kunnen zorgen. Mogelijk overtrad Let’s Play hierbij namelijk het nieuwe decreet voor sportmakelaars, dat in juni vorig jaar werd ingevoerd op initiatief van toenmalig minister van Sport Philippe Muyters in de nasleep van operatie Propere Handen. Sindsdien is het sportmakelaars uitdrukkelijk verboden min-15-jarigen direct of indirect te benaderen met het oog op het afsluiten van een bemiddelings­overeenkomst. “Ook een benadering van de minderjarige via de ouders leidt bijgevolg tot een overtreding”, zegt Wim Velghe van het departement Werk & Sociale Economie van de Vlaamse overheid.

Overtrad Let’s Play de regels bij het vastleggen van toptalent Rayane Bounida? Foto: Nico Dewaele

Schorsing?

Een en ander is mogelijk ook in strijd met de federale wetgeving. Een arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars kan ten vroegste geldig worden afgesloten vanaf het einde van de voltijdse leerplicht. Elke overeenkomst die door een sportmakelaar werd afgesloten met een sportbeoefenaar jonger dan 15 jaar, is nietig.

Indien de sociale inspectie tot de conclusie komt dat er sprake is van een overtreding, kan de makelaarsregistratie van Let’s Play worden ingetrokken of geschorst. Dan zou het geen transfers meer mogen doen. Het zou een primeur zijn. “Momenteel werden er door het Departement Werk en Sociale Economie nog geen sancties opgelegd ten aanzien van sportmakelaars”, zegt Velghe nog.

Wouter Vandenhaute is sinds kort extern adviseur bij Anderlecht. Foto: BELGA

Geen zorgen

Bij Let’s Play laten ze weten zich geen zorgen te maken. Volgens hen werken ze steeds volgens de regels en altijd in samenspraak met de ouders van de tieners. Het gaat volgens Let’s Play ook vaak om school- en trajectbegeleiding op studiegebied van talentvolle voetballers en dat door mensen met een pedagogisch diploma. Let’s Play hoopt ook dat het onderzoek zich niet alleen toespitst op hen, maar de hele makelaarswereld eens onder de loep neemt.

Let’s Play ligt ook nog onder het vergrootglas van de licentiecommissie van de Belgische voetbalbond aangezien Vandenhaute als extern adviseur van Anderlecht én aandeelhouder van Let’s Play een belangenconflict zou kunnen hebben.