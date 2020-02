“De VAR roept ellende over zichzelf af. Waarom communiceren de scheidsrechtersbazen op fluistertoon?”

Het is al een tijdje geleden dat we op deze plaats over de VAR schreven. Een dikke vier maanden zelfs. Misschien waren we de discussies daarover wat beu. Waarschijnlijk hadden we ons al verzoend met de imperfectie ervan. Het voetbal was hoe dan ook rechtvaardiger geworden. Daarom is het zo spijtig dat we er weer een commentaar aan moeten wijden. Lees de uitleg van het Referee Department over de goal van Balanta tijdens Club Brugge-Charleroi en je schudt het hoofd. “De ref was fout, de VAR correct.” Er volgt een uitleg waarmee je alle kanten uit kan. Dat is wellicht de bedoeling. Over de strafschopfout van Deli op Fall wordt dan weer niets gezegd.