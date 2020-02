Referee Department reageert op heisa: “Van Driessche gebruikte smartphone tijdens de rust”

Vreemd beeld zondagavond net voor de start van de tweede helft in AA Gent - STVV. Op tv-beelden was duidelijk te zijn hoe videoref Bram Van Driessche in het ‘busje’ op zijn smartphone zat te lezen. Ook één van zijn collega’s had zijn laptop opengeklapt. Er is nochtans een duidelijke richtlijn dat het gebruik van smartphones voor videorefs uit den boze is.

“Dat klopt”, aldus Frank De Bleeckere, woordvoerder van het Referee Department. “Maar dit gebeurde tijdens de rust, niet tijdens de wedstrijd. Dat is een heel belangrijke nuance. Tijdens de wedstrijd is zoiets ontoelaatbaar en tijdens de rust ook liever niet. Maar zoiets is onvermijdelijk, we leven in 2020. Toen ik nog scheidsrechter was, kreeg ik tijdens de rust ook sms’jes. Dat je er dan naar kijkt, kan niemand je kwalijk nemen. Maar tijdens de match kan het natuurlijk niet.”