CLUBNIEUWS. Anthony Vanden Borre mikt op play-offs, Gent lonkt naar Jelle Bataille (Oostende)

Anderlecht leek zijn lot op de rechtsachter lang in de handen van Vanden Borre te leggen, maar die liep een blessure op. De verloren zoon is bijna terug en mikt op de eindronde om zijn terugkeer te vieren. Oostende kan mogelijke zomer dan weer cashen met Jelle Bataille.

ANDERLECHT. Vanden Borre mikt op play-offs

Door de ontbolstering van Murillo heeft Anderlecht minder nood aan een snelle terugkeer van Anthony Vanden Borre (32). De gewezen Rode Duivel is nochtans op de terugweg nadat hij op 27 januari uitviel met een spierscheurtje. Gisteren deed VdB mee aan de uitlooptraining en hij heeft zichzelf een doel gesteld. Hij hoopt om op 15 maart – als Anderlecht naar STVV trekt voor de laatste speeldag – deel uit te maken van de (ruime) selectie. Of dat realistisch is, is een ander paar mouwen. Wellicht is het beter om te wachten op de start van de play-offs op 4 april. Als Anderlecht plots begint te draaien, is er ook geen zekerheid dat Frank Vercauteren een beroep zal doen op Vanden Borre. Zijn mentaliteit bij RSCA is wel voorbeeldig. (jug)

KV OOSTENDE. AA Gent lonkt naar Bataille

KV Oostende zal met zijn nieuwe Amerikaanse bazen volgende zomer een totale make-over ondergaan, want veel spelers zijn einde contract. Toch is er nog één die ze te gelde kunnen maken: Jelle Bataille (20). Die kan zowel rechtsachter als rechtsbuiten spelen en was al goed voor 2 goals en 2 assists. Verschillende eersteklassers toonden al interesse, Gent lonkt het meest. Met zijn contract tot 2022 is de belofteninternational ook nog betaalbaar.

Bataille. Foto: BELGA

KV Kortrijk ziet iets in middenvelder Michiel Jonckheere (30), die straks einde contract is. Coach Yves Vanderhaeghe kent hem nog van bij KVO.

Michiel Jonckheere had tegen Kortrijk zijn tweehonderdste officiële match voor KV Oostende gespeeld. Daarom kreeg hij voor de aftrap van het duel tegen Zulte Waregem een hulde. Celine van Ouytsel, Miss België 2020, overhandigde hem een ingekaderd shirt met het rugnummer 200. Hiermee staat Jonckheere in de top twaalf van KVO’ers met minstens 200 wedstrijden. (rpo,jug)

KV KORTRIJK. Gelijkspel tegen OHL in oefenmatch

KVK heeft de oefenmatch tegen OH Leuven vrede moeten nemen met een 0-0-gelijkspel. De wedstrijd was belangrijk voor Rougeaux en Hines-Ike, die na een blessure dringend wedstrijdminuten nodig hebben. Kortrijk leeft toe naar de derby. Het bezoekersvak is bijna volledig uitverkocht, er zijn nog minder dan vijftig tickets te koop. Er geldt overigens zoals altijd een combiregeling. (gco)

CERCLE BRUGGE. Storck ook op vrije dag op post

Chatziisaias werd na Moeskroen verkozen tot man van de match. Dekuyper vierde gisteren zijn twintigste verjaardag. De groep kreeg twee dagen vrij. Storck bleef werken en was de hele dag van de partij. Vanmiddag herneemt men met twee groepen met een regeneratietraining. Er wordt ook zaterdag getraind, vrijdag trekt de groep op afzondering. (kv)

AA GENT. Raakt Ghelamco Arena uitverkocht?

Donderdag staat de levensbelangrijke terugwedstrijd tegen Roma op het programma. Gisteravond waren er al 17.300 tickets de deur voor dit cruciale duel in de 1/16de finales van de Europa League. De bezoekers kunnen alvast rekenen op de fanatieke steun van ongeveer 1.350 fans, maar de Buffalo’s hopen Roma in een uitverkochte Ghelamco Arena te kunnen bekampen.

KV MECHELEN. Malinwa traint donderdag op Stayen

KV Mechelen doet drie speeldagen voor het einde nog steeds mee voor Play-off 1 en laat niets aan het toeval over. In aanloop naar de wedstrijd bij STVV zal het de dag voordien op Stayen trainen. Op die manier kunnen de spelers wennen aan het Truiense kunstgras. De groep blijft nadien ook in Hotel Stayen overnachten. Vandaag trainen de Kakkers slechts één keer. (dige)

RC GENK. Onuachu valt uit op training

RC Genk speelt vanmiddag een oefenwedstrijd met gesloten deuren tegen FC Luik. Wolf zal geen beroep kunnen doen op Onuachu. Die viel uit tijdens de training. Hij voelde een pijnscheut tussen kuit en knieholte, de ernst van de blessure valt pas vandaag in te schatten. Ook Ito haakte af, hij ondervond weer last van de knie. (mg)

LOKEREN. Volgende thuismatch in het gedrang

Er is twijfel gerezen of de thuismatch van vrijdag tegen Beerschot wel kan doorgaan. Indien Lokeren deze week geen oplossing vindt om uit de financiële malaise te komen, lijkt die kans eerder klein. Voorzitter de Vries blijft op zoek naar financiële middelen om een faillissement te vermijden. Maar de klok tikt genadeloos voort. (whb)