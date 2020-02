Arnauld Mercier gelooft ook na ontslag in redding van Waasland-Beveren: “Hoop dat het geen fatale beslissing is”

“Verrast.” Dat was de eerste reactie van Arnauld Mercier (47) na zijn ontslag zondag bij Waasland-Beveren. “Het is een beslissing die ik niet begrijp, maar wel moet accepteren”, vertelt de Fransman ons daags nadien. “Ik ben verdrietig omdat ik mijn missie niet kon afwerken: de club in 1A houden.”

Ondanks de 16 op 63 heeft Mercier niet het gevoel dat hij heeft gefaald. “Na de negen op negen was ik nog een supercoach, nu ben ik ontslagen. Ik hoop dat de club geen fatale beslissing genomen heeft. Of ik geloof dat ze zich nog kunnen redden? Natuurlijk. En dat hoop ik ook uit de grond van mijn hart. Als iedereen fit is, heeft Waasland-Beveren ook voldoende kwaliteit. Dat heeft het in sommige matchen ook laten zien. Maar aanvallende versterking tijdens de winterstop was toch noodzakelijk. Het gebrek aan efficiëntie heeft ons punten gekost.”

Geen vrije dag, Dierckx traint individueel

Na overleg tussen het bestuur en kersvers T1 Geeraerd werden de spelers gisteren uitzonderlijk op de club verwacht. Gistermiddag stond een korte trainingssessie op het menu. Rechtsachter Wiegel ontbrak wegens ziekte. Dierckx trainde uit voorzorg individueel na een tik op de kuit. Zijn blessure wordt vandaag geëvalueerd.