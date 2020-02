“Hij wilde vooral kinderen aanrijden”

Rosenmontag, noemen ze in Duitsland carnavalsmaandag. Van rasen, wat vrolijk betekent. “Maar het zal nog lang duren eer we weer vrolijk zijn”, zei de politiewoordvoerder van de Hessense gemeente Volkmarsen maandagavond. “Het kinderhart van onze gemeente is verscheurd, door één man die in onze carnavalstoet inreed.”

Er waren nochtans veiligheidsmaatregelen genomen. Ook in Duitsland zijn ze nog steeds op hun hoede voor aanslagen tijdens grote manifestaties op straat. Her en der langs het parcours van de optocht had de politie obstakels gezet om te verhinderen dat auto’s of vrachtwagens in de stoet zouden rijden.

Achterpoortje: de spoorweg

Elmar Schulten Getuige “Omdat veel kinderen verkleed waren of een masker op hadden, hoorden ze de wagen en de waarschuwingen niet”

Maar ter hoogte van de spoorwegovergang ging dat niet, want anders zou het treinverkeer verstoord raken. Iets verderop stond wel weer een obstakel. De politie vermoedt dat de aanslagpleger wist dat hij vanaf de spoorweg in de stoet kon geraken. Allicht had hij zich net voorbij de slagbomen geparkeerd en bleef hij zitten tot de parade, die 500 meter verderop aan het gemeentehuis vertrok, zou passeren.

Om 14.30 uur was de optocht de spoorweg overgestoken. Op dat moment startte de bestuurder zijn zilverkleurige Mercedes-stationwagen. Hij moest slecht één obstakel omzeilen om in de stoet te geraken.

Getuigen vertelde dat de bestuurder heel bewust op zoek was naar kinderen. “Hij leek zelfs volwassenen te vermijden en zich enkel op kinderen te richten. Omdat veel kinderen verkleed waren of een masker op hadden, hoorden ze de wagen en de waarschuwingen niet. Ook al omdat de wagen hen in de rug aanreed”, aldus getuige Elmar Schulten.

Na dertig meter kon de politie de wagen tot stilstand brengen. “De bestuurder zat nog gas te geven terwijl wij hem onder schot hielden”, zei de politiewoordvoerder. “In eerste instantie moesten we de man beschermen tegen de aanstormende massa.”

Getuige Elmar Schulten vertelde hoe overal op straat kinderen kermend op de grond lagen, met naast hen schreeuwende ouders. Dertig personen raakten gewond, onder wie zeven zwaargewond. Twee kinderen verkeerden maandagavond nog in levensgevaar.

Dader Maurice P. zou bij de politie bekendstaan voor huisvredebreuk, belediging en geweld. Over zijn motief is niets bekend. Ook een persoon die de hororrit filmde, is aangehouden. Als mededader of getuige, dat is nog onduidelijk.

Lange lijst

De raid in Volkmarsen verlengt de lijst met recente aanslagen in Duitsland. Vorige week nog vielen tien doden bij een schietpartij in een shishabar in Hanau. In oktober mislukte een aanslag tegen een synagoge, waarna de dader twee mensen doodschoot in een kebabzaak. In september gooide een extreemrechtse sympathisant twee bommen naar een moskee in Dresden, er vielen geen slachtoffers. Twee maanden eerder in München had een bewonderaar van Anders Breivik, die in Noorwegen 77 mensen ombracht, negen mensen doodgeschoten. En nu lijken weer, net als bij Breivik, vooral kinderen de prijs te betalen.