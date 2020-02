Machtigste man van Hollywood allicht 25 jaar naar de cel

Een mirakel?

Twee en een half jaar nadat het Weinstein-schandaal losbarstte en vrouwen begonnen te getuigen over hoe de Hollywoodproducer hen aanrandde, is de eerste uitspraak in een proces gevallen. De vijf vrouwen en zeven mannen van de jury vonden Harvey Weinstein schuldig aan criminal sex act in the first degree én aan third degree rape.

Verkrachting dus. De jury in New York acht het onomstotelijk bewezen dat Harvey Weinstein seks had met de actrice Jessica Mann (30) zonder haar toestemming. Mann vertelde op het proces hoe Harvey Weinstein haar in 2013 na een feestje op zijn hotelkamer had uitgenodigd. Hij wou bespreken hoe hij haar carrière op gang kon trekken. Toen Weinstein de actrice naar zijn hotelkamer liet komen, stapte hij naakt uit de douche en verkrachtte hij haar.

Ongesteld

Gloria Allred Advocate “Jullie kunnen ons niet meer intimideren. Vrouwen zullen niet langer zwijgen”

Weinstein werd gisteren ook veroordeeld voor de aanranding van productieassistente Mimi Haleyi (40). Hij had haar op zijn appartement in New York geïnviteerd. Tijdens het proces getuigde Haleyi daarover: “Weinstein begon me tijdens dat bezoek te betasten. Hij werd agressief en trok mijn slip uit. Ik was net ongesteld, maar dat hield hem niet tegen. Hij trok mijn tampon uit en probeerde me oraal te bevredigen.”

Voor deze veroordelingen riskeert Weinstein 25 jaar cel. Zijn precieze straf hoort hij pas op 11 maart, tenzij zijn verzoek tot hoger beroep wordt ingewilligd. Die 25 jaar is hoe dan ook minder dan de openbare aanklager beoogde, want hij wou Weinstein ook laten veroordelen als seksueel roofdier en dan kreeg hij levenslang. Maar daarover raakte de jury het niet eens.

Kindermeid

Meteen na de uitspraak reageerde Gloria Allred, de advocate van Haleyi, opgetogen. “Het is eindelijk gedaan met de business as usual-tijd in de VS. De periode waarin vrouwen hun macht opeisen, is aangebroken. Jullie kunnen ons niet meer intimideren. Vrouwen zullen niet langer zwijgen”, zei ze voor de tv-camera’s.

Tarana Burke, die de #MeToo-beweging op gang trok, reageerde trots: “Harvey Weinstein kon decennialang ongestoord zijn gang gaan in Hollywood. Toch kostte het jaren en miljoenen stemmen om tot de uitspraak van vandaag te komen. Ik loof vooral de twee vrouwen die de moed vonden om met hun getuigenis naar buiten te komen.”

Maar Burke zegt ook dat #MeToo er nog lang niet is. “Oké, vandaag is er dan wel één man schuldig bevonden. Maar we moeten ons durven de vraag te stellen: is er morgen nog iemand bekommerd om al die andere vrouwen die op kantoor, als kindermeid, in de fabriek of waar ook verkracht zijn?”