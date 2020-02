AA Gent lonkt naar Bataille (KVO)

KV Oostende zal met zijn nieuwe Amerikaanse bazen volgende zomer een totale make-over ondergaan, want veel spelers zijn einde contract. Toch is er nog één die ze kunnen te gelde maken: Jelle Bataille (20). De rechterflankspeler is het lichtpuntje in deze donkere tijden. Bataille kan zowel rechtsachter als rechtsbuiten spelen en was al goed voor 2 goals en 2 assists. Verschillende eersteklassers toonden al interesse, AA Gent lonkt het meest. Met zijn contract tot 2021 is de Belgische belofteninternational ook nog betaalbaar.

Jonckheere naar Kortrijk?

KV Kortrijk ziet overigens wel iets in middenvelder Michiel Jonckheere (30), die straks einde contract is bij Oostende. Coach Yves Vanderhaeghe kent Jonckheere nog van bij KVO. (jug)