Vanden Borre mikt op play-offs

Door de ontbolstering van Murillo heeft Anderlecht minder nood aan een snelle terugkeer van Anthony Vanden Borre (32). De gewezen Rode Duivel is nochtans op de terugweg nadat hij op 27 januari uitviel met een spierscheurtje. Gisteren deed VdB mee aan de uitlooptraining en hij heeft zichzelf een doel gesteld. Hij hoopt om op 15 maart – als Anderlecht naar STVV trekt voor de laatste speeldag – deel uit te maken van de (ruime) selectie. Of dat realistisch is, is een ander paar mouwen. Wellicht is het beter om te wachten op de start van de play-offs op 4 april. Als Anderlecht plots begint te draaien, is er ook geen zekerheid dat Frank Vercauteren een beroep zal doen op Vanden Borre. Zijn mentaliteit bij RSCA is wel voorbeeldig.(jug)