België kandidaat voor Mensenrechtenraad VN

België is kandidaat om in de periode van 2023 tot 2025 in de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties te zetelen. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Philippe Goffin (MR) verklaard in Genève.

Volgens Goffin wil België zijn steentje blijven bijdragen om de mensenrechten en fundamentele vrijheden wereldwijd te verdedigen en de dialoog tussen de VN-lidstaten over deze kwesties gaande te houden. “Mensenrechten zijn geen gunst die staten verlenen. Ze zijn een verplichting die altijd en overal gerespecteerd moeten worden.”

Goffin verzekerde onder meer dat België op de internationale scène zal blijven ijveren voor de wereldwijde afschaffing van de doodstraf. Daarnaast wil ons land volgens de minister waken over “de coherentie” tussen zijn internationale optreden en het respect voor mensenrechten binnen zijn grenzen. Hij wees op de interministeriële conferentie voor racismebestrijding die de verschillende regeringen in de steigers aan het zetten zijn, de eerste stap naar een nationaal actieplan tegen racisme. “België is vastberaden om onophoudelijk te blijven strijden tegen alle vormen van discriminatie, racisme en xenofobie.”(blg)