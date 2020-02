Snelrecht voor man die op Facebook opriep om Michel Lelièvre op te jagen

Een 31-jarige man die op Facebook mensen opriep om jacht te maken op de vrijgelaten Michel Lelièvre, is op maandag opgepakt en zal via snelrecht berecht worden. Lelièvre, de kompaan van Marc Dutroux, mocht op 2 december de gevangenis na 23 jaar opsluiting verlaten. De Facebookgroep “Le traque de Michel Lelièvre dans Bruxelles” (De jacht op M.L., red.) telde in geen tijd 700 leden. Twee weken na zijn vrijlating werd Lelièvre op straat in Anderlecht door enkele mannen afgeranseld. Zijn appartementje werd doorzocht.

S.V. ontkent niet dat hij de Facebookgroep opstartte. Hij werd op maandagochtend bij hem thuis in Waals-Brabant opgepakt, en door het Brusselse parket verhoord. S.V. is gekend bij het gerecht wegens verkeerszaken en verboden wapendracht. Hij wordt verdacht van aanzetten tot het plegen van misdaden, schriftelijke bedreigingen, en belaging. In afwachting van zijn proces in april is hij opnieuw vrij. (cel)