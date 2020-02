Nieuw geval van coronavirus vastgesteld in Spanje

De Spaanse gezondheidsdiensten hebben een nieuwe geval van het coronavirus covid-19 in het land vastgesteld. Op het Canarische eiland Tenerife heeft een Italiaanse toerist positief getest, melden lokale media.

Volgens de omroep RTVE gaat het om een 69-jarige man uit Lombardije, het gebied dat momenteel het meest wordt getroffen door het virus in Noord-Italië.

Op een ander Canarisch eiland, La Gomera, testte eerder een Duitse man positief op covid-19. Hij is ondertussen uit het ziekenhuis ontslagen.

Op het vasteland is volgens RTVE een jongeman met “symptomen van een luchtweginfectie” onderzocht in Valladolid. Hij was net teruggekeerd uit Milaan. Het is nog wachten op de resultaten van dat onderzoek.