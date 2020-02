Weinstein naar ziekenhuis in plaats van gevangenis gebracht

Filmproducent Harvey Weinstein, die maandag schuldig is bevonden aan seksueel misbruik en verkrachting, is naar het Bellevue ziekenhuis in New York gebracht. De 67-jarige Weinstein klaagde over pijn op de borst en bleek een te hoge bloeddruk te hebben. Dat heeft zijn woordvoerder aan Amerikaanse media laten weten.

Weinstein was op weg naar de gevangenis op Rikers Island in afwachting van zijn strafeis die op 11 maart bekendgemaakt wordt, maar ging in plaats daarvan naar het Bellevue, dat een afdeling heeft waar gevangenen kunnen worden verzorgd.

Donna Rotunno, de advocaat van Weinstein, drong er bij de rechter al op aan om haar cliënt niet naar de gevangenis te sturen, omdat hij een aantal mislukte rugoperaties heeft ondergaan en bepaalde medicijnen nodig zou hebben om te voorkomen dat hij blind wordt. Tijdens de rechtszaak verscheen Weinstein vrijwel altijd met een looprekje omdat hij niet meer zelfstandig kon lopen.

