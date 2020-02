Ruim 100 doden bij gevechten en bombardement in Syrische provincie Idlib

In de Syrische provincie Idlib zijn maandag tijdens hevige gevechten tussen door Turkije gesteunde strijders en regeringstroepen bijna honderd doden gevallen. Een Turks bombardement maakte daarnaast negen dodelijke slachtoffers onder het Syrische leger. Dat meldt het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten.

Ankara heeft duizenden troepen naar het noordwesten van Syrië gestuurd. Turkse strijdkrachten bestoken daar doelen van het Syrische regime, dat bezig is met een offensief in de regio. Idlib wordt gezien als het laatste bolwerk van rebellen die tegen het leger van de Syrische president Bashar al-Assad vechten.

Sinds 2011 woedt in Syrië een burgeroorlog. Het grootste deel van het land is weer in handen van Assad. De oorlog heeft al aan honderdduizenden mensen het leven gekost. Miljoenen zijn op de vlucht geslagen.