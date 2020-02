Vier doden, onder wie drie agenten, bij hinderlaag in Burkina Faso

Vier personen, onder wie drie politieagenten, zijn maandag omgekomen bij een hinderlaag tegen een interventie-eenheid in de provincie Sanmatenga in Burkina Faso. Dat meldt de politie in een mededeling.

Er vielen ook nog vijf gewonden. Het is niet duidelijk of het om agenten of burgers gaat.

De daders zijn nog niet geïdentificeerd, aldus de politie.

Vorige week kwamen nog drie Burkinese soldaten om het leven bij een aanval op een militair detachement.

Spiraal van geweld

Burkina Faso, dat grenst aan Mali en Niger, krijgt geregeld te maken met jihadistische aanvallen. Daarbij kwamen sinds 2015 al meer dan 750 mensen om.

De Burkinese veiligheidstroepen zijn onvoldoende uitgerust en slecht opgeleid en slagen er niet in om de spiraal van geweld te stoppen, ondanks de hulp van buitenlandse troepen, met name uit Frankrijk en in mindere mate België. Frankrijk is in de Sahel aanwezig met 4.500 manschappen in het kader van de anti-jihadistische operatie Barkhane.