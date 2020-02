Winterse buien in aantocht, KMI waarschuwt voor lokale ijsplekken

Zou het dan toch? Volgens het KMI krijgen we dinsdagnacht en woensdag kans op sneeuwval. Er wordt dan ook gewaarschuwd voor lokale ijsplekken.

De weersverwachtingen voor dinsdag. Foto: KMI

Dinsdag is het eerst nog betrokken, met wat regen in het zuidoosten van het land. In het westen en centrum is het tijdelijk droger met mogelijk soms opklaringen. In de namiddag wordt het wisselvallig en neemt de kans op buien overal toe. Die buien kunnen geleidelijk een winters karakter krijgen, met mogelijk wat korrelhagel of in de Ardennen wat smeltende sneeuw. Ook een donderslag is dan mogelijk. De maxima schommelen tussen 4 graden in de Hoge Venen en 9 graden in het westen en centrum. De wind waait matig tot vrij krachtig uit het westzuidwesten. Er zijn nog rukwinden mogelijk tot 50 of 60 km/u, zegt het KMI.

Dinsdagavond en -nacht neemt de kans op buien toe. Meerdere storingen trekken over het land met soms felle buien. Die krijgen zelfs een winters tintje: er kan korrelhagel of smeltende sneeuw vallen, of ten zuiden van Samber en Maas smeltende sneeuw of sneeuw. In de Ardennen, en tijdelijk ook in de lagergelegen gebieden, kan er een sneeuwlaagje ontstaan. De minima schommelen tussen -2 graden in de Hoge Venen en +4 graden aan zee. Er staat een matige tot vrij krachtige wind, met rukwinden rond 60 km/u. Het KMI waarschuwt voor lokale ijsplekken tijdens het tweede deel van de nacht.

Woensdag wordt een wisselvallige dag met soms buien, afgewisseld met opklaringen. In de Ardennen vallen er sneeuwbuien, waardoor daar een sneeuwlaagje van enkele centimeters kan ontstaan. Elders gaat het om buien van regen, smeltende sneeuw of korrelhagel. Een lokale donderslag is niet uitgesloten. De maxima liggen tussen 1 graad in de Hoge Venen en 6 graden in het westen. In het binnenland staat er een matige tot vaak vrij krachtige wind, aan zee waait de wind vrij krachtig tot krachtig.