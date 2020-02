China veroordeelt Chinees-Zweedse boekhandelaar tot tien jaar cel

Een Chinese rechtbank in de provincie Zhejiang heeft de Chinees-Zweedse boekhandelaar Gui Minhai veroordeeld tot tien jaar cel voor het “illegaal voorzien van inlichtingen in het buitenland”.

De 55-jarige Zweed is een van de vijf boekhandelaren in Hongkong die politiek gevoelige boeken over China publiceerden en verkochten tot ze in 2015 onder vreemde omstandigheden verdwenen. Alle vijf doken in China weer op. Iedereen behalve Gui is weer op vrije voeten.

Verder verliest hij voor vijf jaar lang ook zijn politieke rechten. Volgens de rechter pleitte Gui schuldig en zal hij niet in beroep gaan tegen zijn veroordeling.