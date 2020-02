Geen opnames voor nieuwste ‘Mission Impossible’ in Italië door uitbraak coronavirus

De opnames in Italië voor de nieuwste ‘Mission Impossible’ met Tom Cruise in de hoofdrol zijn onderbroken omwille van de verspreiding van het coronavirus. Dat melden Amerikaanse media.

Volgens de websites The Wrap en People zouden scènes uit de zevende film gedurende drie weken worden opgenomen in Venetië. “Als voorzorgsmaatregel voor de veiligheid en het welzijn van onze acteurs en de ploeg (...) wijzigen we het productieprogramma voor onze drie weken opnames in Venetië”, zei een woordvoerder van Paramount Pictures in een verklaring.

Hij verduidelijkte dat Tom Cruise nog niet vertrokken was naar Italië en dat de leden van de filmploeg groen licht gekregen hadden om terug naar huis te keren. De release van de film is gepland op 23 juli volgend jaar.

De verspreiding van het coronavirus heeft in Italië al tot de afgelasting van meerdere evenementen geleid. Onder meer het carnaval van Venetië, de modeweek in Milaan en voetbalwedstrijden konden niet plaatsvinden.