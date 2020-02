Opereren of niet? Real Madrid discussieert over behandeling Eden Hazard, Brits arts in beeld om hem te opereren

Hoe met het verder met Eden Hazard nu hij afgelopen zaterdag opnieuw geblesseerd geraakte aan de enkel tijdens de wedstrijd tegen Levante? Het is ook de vraag die de medische staf van Real Madrid zich stelt. Opereren of kiezen voor een klassieke behandeling zonder operatieve ingreep?

In Madrid is de blessure van Hazard als een mokerslag aangekomen. De vleugelaanvaller van de Rode Duivels werd zowat beschouwd als de speler die de Koninklijken doorheen de moeilijke komende weken moest zien te loodsen. Niet dus!

Het volgende doel is om Hazard zo goed mogelijk terug te krijgen, zonder er een datum of wedstrijd op te plakken. De Madrilenen willen niet opnieuw dat Hazard hervalt en de club gaat daarom de beste specialisten ter wereld consulteren voor de behandeling van de geraakte enkel. Twee opties liggen momenteel op tafel: een ‘conservatieve’ behandeling, zonder ingreep, of opereren. Deze laatste optie werd in december bij de eerste blessure, na de fout van Thomas Meunier in de CL-wedstrijd tegen PSG, nog van tafel geveegd maar wordt nu dus wel overwogen. En dan wordt vooral gekeken naar de Engelse arts James Calder. Hij opereerde Hazard reeds in 2017 en ook Real heeft ervaring met de Britse arts. Onder anderen Gareth Bale was in behandeling bij Calder.

De definitieve beslissing wordt in de loop van deze week genomen maar er wordt nu al rekening gehouden met het feit dat Hazard dit seizoen niet meer in actie zal komen in het shirt van Real. Het Europees kampioenschap daarentegen is nog steeds een optie. Binnen de club lijkt alvast een meerderheid te bestaan die vindt dat Hazard geopereerd moet worden. Het is immers al de derde keer dat Hazard met de enkel sukkelt. De 29-jarige Rode Duivel speelt al sinds 2017 met een plaatje op de bewuste enkel. Het zou alvast de bedoeling zijn om de blessuregevoelige zone opnieuw te versterken.

Hazard was gisteren op het trainingscentrum in Valdebebas waar hij vooral een lang en troostend gesprek voerde met coach Zinedine Zidane. Later op de dag verliet hij het trainingscentrum op krukken.