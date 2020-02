Islamitische Jihad kondigt staakt-het-vuren af op Gazastrook

De Islamitische Jihad heeft een staakt-het-vuren met Israël afgekondigd op de Gazastrook. Het staakt-het-vuren trad maandagnacht om 23.30 uur in werking. Dat heeft Ihsan Ataya, een hooggeplaatste leider van de terreurorganisatie, laten weten in een persbericht. Een woordvoerster van het Israëlische leger bevestigde dat er in de nacht van maandag op dinsdag geen projectielen werden afgevuurd vanop de Gazastrook.