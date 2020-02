Greet De Keyser: “Zolang we geen regering hebben, kan ik mijn interview met president Trump wel vergeten”

Tweemaal kon VTM-journaliste Greet De Keyser de Amerikaanse president George W. Bush interviewen. Maar een gesprek met Donald Trump, dat lijkt niet voor morgen. Een gevolg van de politieke situatie in ons land, legt De Keyser dinsdag uit in Dag Allemaal.

Dertien jaar Amerikacorrespondente voor de VRT, en daarna vijf jaar in dezelfde functie bij VTM. Greet De Keyser (56) is dezer dagen al aan haar zesde Amerikaanse presidentsverkiezingen toe. Dan kan je de kansen van Donald Trump op een tweede ambtstermijn inschatten. “Ik begrijp de populariteit van Trump wel. Het gaat heel goed met de Amerikaanse economie, en veel Amerikanen schrijven dat toe aan de president. Ze zijn ook blij dat Trump geen nieuwe oorlogen is begonnen. Ze vinden hem als mens misschien niet zo verdedigbaar, maar de resultaten zijn wel goed. Niet dat hij daarom automatisch herverkozen wordt. Momenteel lijkt hij een heel goede kans te maken, maar de weg is nog lang.”

Een interview met Trump zit er volgens De Keyser niet meteen in. Nochtans kon ze president George W. Bush zelfs tweemaal interviewen. “Maar bij Obama ben ik niet geraakt, en Trump houdt ook de boot af. Ik heb toegang tot het Witte Huis met mijn perskaart, maar zo’n interview is een lang proces van onderhandelen. En het moet hén ook goed uitkomen. Ik vrees dat de politieke situatie in België er geen goed aan doet. Zolang ons land geen nieuwe regering heeft, kan ik mijn interview met Trump vergeten, vrees ik.”