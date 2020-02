Grote techbedrijven minder in trek bij afgestudeerden

Pas afgestudeerde jongeren zien grote technologiegiganten als Facebook en Google steeds minder als een goede werkgever.

Het gaat om de eerste lading van de zogenaamde Gen Z-studenten, geboren in de late jaren negentig, die afstudeert en op zoek gaat naar werk. Terwijl zowat een decennium lang de grote techbedrijven op zo’n moment bovenaan de lijst stonden, blijkt dat steeds minder het geval. De bedrijfsethiek van die giganten valt de young graduates namelijk vaak tegen, blijkt uit een onderzoek van The New York Times.

Social responsibility

Hoewel ze het nu nog goed doen in de lijsten met geprefereerde werkgevers, is de positieve perceptie van grote techbedrijven als Google en Facebook aan het afbrokkelen. “Gen Z-ers worden opgeleid omdat ze goed willen doen in de wereld”, oppert Sue Harbour, senior associate director van het carrièrecentrum van de Universiteit van Berkeley in Californië. “Terwijl we techbedrijven hebben zien groeien, zien we ook de noodzaak van meer social responsibility.”

Sommige bedrijfsschandalen, zoals rond Cambridge Analytica bij Facebook, deden de big tech geen goed. Zo bleek vorig jaar al dat de zogenaamde acceptance rate voor software-ingenieurs bij Facebook met veertig procent is gedaald. Ze wijzen een jobaanbieding van Facebook dus steeds vaker af.

