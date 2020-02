Erdogan: “Twee Turkse soldaten omgebracht in Libië”

In Libië zijn twee Turkse soldaten omgebracht. Dat heeft de Turkse president Recep Tayyip Erdogan dinsdag gezegd tijdens een persconferentie in Ankara. Turkije stuurde eigen soldaten naar Libië om de door de internationale gemeenschap erkende regering in Tripoli bij te staan. Wanneer of door wie de soldaten zijn gedood, zei Erdogan er niet bij. Officieel zijn de Turkse troepen in Libië om de soldaten van het Libische leger “op te leiden”.

Turkije steunt de internationaal erkende regering omdat ze met Tripoli een controversieel akkoord gesloten heeft over de maritieme grenzen van Libië. Die zouden Ankara toelaten om aanspraak te maken op zones in de oostelijke Middellandse Zee die rijk zijn aan aardgas.

De regering van al-Sarraj krijgt al enkele weken te maken met een zwaar offensief vanuit het oosten, geleid door generaal Khalifa Haftar. Die laatste krijgt steun van regionale rivalen van Turkije, zoals Egypte en Verenigde Arabische Emiraten. Volgens verschillende landen strijden ook Russische huurlingen mee met Haftar.

Erdogan had afgelopen weekend kritiek gekregen omdat hij had gezegd dat Turkije een “paar martelaars” te betreuren had, zonder meer details te geven.