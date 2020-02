Aantal gewonden van dollemansrit in Duitse carnavalsstoet stijgt naar 52, onder wie 18 kinderen

In het Duitse Volksmarsen zijn 52 mensen gewond geraakt toen een auto inreed op een carnavalsstoet. Onder de gewonden zijn 18 kinderen, en 35 gewonden liggen dinsdagochtend nog altijd in het ziekenhuis. Hoe zwaar de kinderen er aan toe zijn, en of er ook zwaargewonden zijn, kon een politiewoordvoerster niet zeggen.

Op ‘Rosenmontag’ reed een 29-jarige Duitser, die uit Volksmarsen afkomstig zou zijn, met zijn auto in op de mensenmassa die carnaval vierde. Hij werd opgepakt, maar het is nog niet duidelijk wat zijn motief was.