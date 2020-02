Zeker vijf doden bij betogingen tijdens bezoek van Trump aan India

Tijdens het staatsbezoek van de Amerikaanse president Donald Trump aan India zijn bij gewelddadige protesten tegen de burgerschapswet in hoofdstad New Delhi maandag zeker vijf doden gevallen. De BBC heeft het zelfs over zes burgers en een politieagent die zijn omgekomen.

Al wekenlang betogen tegenstanders van die wet, die door de Indiase premier Narendra Modi werd doorgedrukt en waardoor moslims worden gediscrimineerd. Bij de betogingen in New Delhi werden ook voertuigen en winkels in brand gestoken, en een twintigtal mensen raakte gewond toen voor- en tegenstanders elkaar met bakstenen bekogelden. Volgens de BBC zijn al meer dan 100 mensen gewond geraakt.

Volgens bronnen binnen de Amerikaanse delegatie, momenteel op bezoek in India, zou Trump achter gesloten deuren pleiten voor tolerantie en het behoud van de vrijheid van godsdienst. Maar noemenswaardige politieke akkoorden tijdens Trumps eerste staatsbezoek aan India moesten niet bepaald verwacht worden. Modi hoopte dat het bezoek van Trump de protesten tegen de burgerschapswet in de schaduw zouden zetten.

Al zeker 25 doden

Bij de protesten tegen de burgerschapswet zijn intussen al zeker 25 mensen omgekomen. Het gaat om de dodelijkste protestdag.

Moslims zijn de grootste religieuze minderheid in India - zij maken goed 14 pct uit van de bevolking, tegenover 80 pct hindoes. Door de burgerschapswet wordt het makkelijker voor illegaal aangekomen migranten uit drie moslimlanden om in te burgeren, maar enkel als ze geen moslim zijn.

