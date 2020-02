Twee Syrië-strijdsters uit Borgerhout en Brussel veroordeeld tot 5 jaar cel

Borgerhout / Brussel - Saïda El Mimouni uit Borgerhout en Siham Oussaidi uit Brussel zijn dinsdag allebei veroordeeld tot 5 jaar cel. De twee vrouwen sloten zich respectievelijk in 2013 en 2012 aan bij terreurgroep ISIS in Syrië. Ze lieten allebei verstek gaan voor hun proces, vermoed wordt dat ze zich allebei nog steeds in Syrië bevinden.

El Mimouni, een vrouw uit Borgerhout, vertrok op 8 maart 2013 met haar zoontje naar Syrië, waar ze in april aankwam. Haar echtgenoot, de Maaseikse Sharia4Belgium-militant Rachid Iba bevond zich op dat moment al in Syrië, en net als hem sloot Saïda El Mimouni zich aan bij Majlis Shura Al-Mujahideen en nadien bij Islamitische Staat. Ze vond er ook haar broer Brahim El Mimouni en diens echtgenote Ilhame Hajji terug, die eveneens naar Syrië waren getrokken.

Eind 2014 keerde een hoogzwangere Saïda El Mimouni dan terug naar België om in januari 2015 een tweede zoontje ter wereld te brengen, maar in de zomer van 2015 vertrok ze via Polen en Oekraïne terug naar ISIS-gebied.

Recent vonden troepen van de internationale coalitie een document van ISIS terug, een huwelijkscontract dat door een ISIS-rechter in Raqqa werd opgesteld en waaruit zou blijken dat Saïda El Mimouni in mei 2017 in het huwelijk trad met een Tunesische ISIS-strijder, wat erop wijst dat haar eerste echtgenoot Rachid Iba omgekomen is. De man werd in het grote Sharia4Belgium-proces in Antwerpen in 2015 veroordeeld tot 8 jaar cel. In datzelfde proces kreeg Brahim El Mimouni 10 jaar cel.

El Mimouni werd dinsdag veroordeeld tot een gevangenisstraf van 5 jaar en een geldboete van 8.000 euro. De vrouw zou nog steeds in Syrië verblijven, met haar twee kinderen, en liet dan ook verstek gaan op haar proces. De rechtbank verklaarde haar ook vervallen van de Belgische nationaliteit en beval haar onmiddellijke aanhouding.

Ook Brusselse Syriëstrijdster krijgt vijf jaar cel

Siham Oussaidi uit Brussel is dan weer een van de Syriëstrijders die radicaliseerde onder invloed van het Collectif Réflexions Musulmanes, een studentenorganisatie die ijverde voor een zogenaamde terugkeer naar de wortels van de islam. Aanvankelijk gebeurde dat via lezingen en debatten, maar door de invloed van jihad-veteraan Rudy Emponza Bompolonga (38) geraakten verscheidene leden op het pad van de gewapende strijd. Het waren ook leden van het CRM die in 2012 een debat over extreemrechts op de ULB verstoorden en onmogelijk maakten. Ook Najim Laachraoui, die bij IS belandde en als zelfmoordterrorist deelnam aan de aanslagen in Brussel op 22 maart 2016, bewoog zich in kringen van het CRM.

Volgens het federaal parket radicaliseerde Siham Oussaid heel snel, nadat ze veel tijd had doorgebracht met het bekijken van islamistische propaganda op het internet. In de zomer van 2014 vertrok de jonge vrouw naar Syrië, in het spoor van haar echtgenoot Soufiane Nrhailat, die in september 2013 al vertrokken was. Het koppel sloot er zich aan bij Jabhat-an-Nusra, dat later Hayat Tahrir As-Sham werd. Nrhailat sneuvelde in maart 2018, maar Siham Oussaidi zit nog steeds in Syrië en heeft volgens het federaal parket via sociale media te kennen gegeven dat ze niet zinnens is naar België terug te keren.

Oussaidi werd dinsdag veroordeeld tot een gevangenisstraf van 5 jaar en een geldboete van 8.000 euro. De rechtbank verklaarde haar ook vervallen van de Belgische nationaliteit. Zelf verblijft de vrouw nog steeds in Syrië, en volgens het federaal parket heeft ze via sociale media laten verstaan dat ze niet van plan is naar België terug te keren. Ook zij liet verstek gaan op haar proces.