Echtgenote van Jean Vercarre veroordeeld voor bedreigen van nieuwe vriend

Wetteren - De correctionele rechtbank heeft Rolande V. R. dinsdag veroordeeld tot achttien maanden cel voor bedreigingen aan haar (nieuwe) vriend. De vrouw wordt ook al vier jaar lang verdacht van de moord op haar nog steeds vermiste echtgenoot Jean Vercarre.

De feiten waarvoor Rolande V. R. (68) terechtstond, dateren van 2018. Twee jaar na de nog steeds onopgeloste verdwijning van haar echtgenoot Jean Vercarre (68) had Wilfried B. zijn intrek genomen in het echtelijke huis in Wetteren. Hun volgens hen ‘vriendschappelijke’ relatie bleek al snel te leiden tot huiselijk geweld waarbij de politie meermaals ter plaatse moest komen. “Rolande duwde mij tot tweemaal toe van bovenaan de trap naar beneden”, verklaarde Wilfried B. “Ik kreeg ook onophoudelijk ‘kloppen’ en ze smeet met glazen, een hamer en bakstenen naar mij.”

Volgens het openbaar ministerie misbruikte V.R. haar nieuwe vriend niet alleen fysiek maar ook mentaal. “Hij werd ingezet om allerlei huishoudelijk klusjes uit te voeren. De man werd op alle vlakken mishandeld. En dat niet alleen binnenskamers, maar ook in het openbaar. Getuigen zagen hoe hij voor een winkel van zijn fiets werd getrokken door haar. Ook in het bijzijn van de politie stelde ze zich zowel verbaal als fysiek agressief op. Rolande V. R. werd in het verleden al zeven keer veroordeeld en kreeg vier jaar cel. Ze heeft niet het minste respect voor justitie.”

Rolande V.R. stond in de correctionele rechtbank van Dendermonde terecht voor poging doodslag maar werd daarvoor vrijgesproken. Ze werd alleen veroordeeld voor de bedreigingen aan het adres van haar huisgenoot. Daarvoor kreeg ze een effectieve celstraf van achttien maanden en een geldboete van 1.600 euro.

Tijdens haar proces had Rolande V.R. steeds haar onschuld uitgeschreeuwd. “Ik heb in heel mijn leven nog nooit iemand pijn gedaan”, maakte ze zich sterk. “Dat zweer ik op het hoofd van mijn twee kinderen. Ik zou zelfs nog geen hond iets aandoen. Ik kan dat gewoon niet.”

Echtgenoot al vier jaar verdwenen

Speurders zijn al sinds juni van 2016 op zoek naar Jean Vercarre, de echtgenoot van Rolande V. R. Het gerecht gaat ervan uit dat hij werd omgebracht door zijn vrouw. V. R. werd enkele weken na zijn verdwijning aangetroffen in de auto van een Roemeense vriend, samen met een som van 40.000 euro. Dat bleek een deel te zijn van de 180.000 euro die recent was afgehaald van de gemeenschappelijke rekening van het echtpaar. V. R. werd opgepakt en zat een jaar lang in de cel op verdenking van moord. Tot op vandaag blijft ze ontkennen iets met de verdwijning van haar man te maken te hebben.