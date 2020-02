De bouw wil meer jongeren die duaal leren: “Dit is veel beter dan het watervalsysteem”

De bouwsector wil een fikse uitbreiding van het duaal leren. Het aantal leerlingen in het systeem is vandaag vrij bescheiden. Maar in de toekomst zou dat wel eens kunnen veranderen.

Duaal leren combineert leren op de werkvloer met leren op school of in een andere onderwijsinstelling. “Jongeren die handig zijn en de handen uit de mouwen willen steken, moeten zo snel mogelijk worden gemotiveerd voor de bouw”, vindt Jean-Pierre Waeytens, gedelegeerd bestuurder van de Bouwunie. “Da’s beter dan het watervalsysteem waarin jongeren schoolmoe eindigen. Veel bouwbedrijven staan open voor duaal leren en bieden een zekere jobzekerheid.”

“Door de combinatie van school en werkvloer leren leerlingen de juiste vaardigheden en attitudes, maar ook de laatste technieken en methodes.” Dat beaamt ook Jutta Vandenbussche. Zij is accountmanager sectoraal partnerschap bouw bij SYNTRA Vlaanderen, de regisseur van de werkcomponent binnen duaal leren. “Dankzij duaal leren ondervinden jongeren ook hoe belangrijk de soft skills in het bedrijfsleven zijn. Denk maar aan op tijd komen, een positieve werkattitude aannemen en verantwoordelijkheid nemen.”

Tijd nodig

In het lopende schooljaar volgen 1.583 leerlingen in 178 scholen een duale opleiding, becijferde SYNTRA Vlaanderen. Het gaat om alle 79 studierichtingen waarin dat mogelijk is, dus niet enkel de bouwopleidingen. In het vorig schooljaar stond één bouwopleiding in de top-10 van de meest gevolgde duale opleidingen. Hoewel het systeem na drie proefjaren definitief van start is gegaan, is het aantal leerlingen nog vrij klein.

“Het imago van de bouw is niet altijd positief”, weet Jean-Pierre Waeytens. “Bovendien beschouwt men beroepsopleidingen te vaak als minderwaardig. We koesteren mensen die met hun handen werken onvoldoende.”

Jutta Vandenbussche nuanceert: “Een nieuw onderwijssysteem bouw je niet op een paar jaar uit, dat heeft tijd nodig. Na drie jaar proeftuinen weten we dat verschillende opleidingen een lage instroom kennen. Om de oorzaken te kennen, is bijkomend onderzoek nodig.”

