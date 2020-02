De zoektocht naar ‘patient zero’: Italiaanse premier wijst met beschuldigende vinger naar ziekenhuis waar dokter en verplegers coronavirus verspreidden

De Italiaanse eerste minister Giuseppe Conte heeft met een beschuldigende vinger gewezen naar het “niet helemaal gepaste” beheer van een ziekenhuis in het dorp Codogno om de snelle verspreiding van het coronavirus in het noorden van het Italië uit te leggen. Een 38-jarige man uit het dorp wordt intussen beschouwd als ‘patient zero’, de bron van de uitbraak van het virus in het land.

“Het is duidelijk dat er zich daar een haard bevindt, en dat het van daar is dat het virus zich verspreid heeft”, wees Conte een ziekenhuis in Codogno met de vinger. “We weten nu dat de aanbevolen voorzorgsmaatregelen in dat ziekenhuis in sommige gevallen niet helemaal zijn toegepast, en dat heeft zeker bijgedragen aan de verspreiding.”

De belangrijkste ziektehaard in het noorden van Italië is geïdentificeerd in Codogno, 60 kilometer ten zuiden van Milaan. Het is uit dat dorp van 15.000 mensen dat vorige week woensdag een 38-jarige man werd gehospitaliseerd. Hij wordt beschouwd als de eerste patiënt, die geleid heeft tot een groot aantal besmettingen in Lombardije. Volgens plaatselijke media besmette hij zijn zwangere vrouw, andere naasten, maar ook verschillende artsen die hem onderzochten en verplegers. Die laatsten zouden op hun beurt veel mensen besmet hebben.

Eerste geval bevestigd in zuiden van Italië

Lombardije is het zwaarst getroffen, met 172 op 229 gevallen in heel Italië. In het land zijn al zeven mensen overleden aan het nieuwe coronavirus. Italiaanse media melden ook een geval in Firenze.

En intussen is ook een eerste geval bevestigd in de Siciliaanse hoofdstad Palermo, het eerste in het zuiden van Italië. Een vrouw uit het noordelijke Bergamo die samen met andere toeristen een bezoek bracht aan Palermo testte positief. De vrouw is niet erg ziek, en is samen met haar echtgenoot en andere mensen met wie ze nauw contact had, in quarantaine geplaatst.

Foto: Photo News