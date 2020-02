Bestuurder tuimelt van oprit snelweg naar beneden

Grimbergen - Aan de oprit van de Binnenring gebeurde dinsdagochtend een zeer bizar ongeval ter hoogte van Strombeek-Bever. Een Renault Kangoo raakte van de weg en eindigde in een voetgangerstunnel onder de weg.

De bestuurder van een Renault Kangoo verloor om nog onbekende reden de controle over het stuur en week af van de rijbaan. Vervolgens tuimelde ze enkele meters naar beneden met haar wagen en kwam zo pardoes op de Potaarde terecht, vlak aan de ingang van de voetgangerstunnel onder de snelweg.

De brandweer werd opgeroepen omdat de inzittenden mogelijk gekneld zaten. Bij aankomst was de bestuurder echter al zelf uit het wrak geklauterd. Of die al dan niet gewond moest worden afgevoerd naar het ziekenhuis, is nog niet duidelijk.