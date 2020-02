Bevolking in shock na drama op carnavalsstoet: “Die gek wilde vooral kinderen treffen”

Volksmarsen, in de Duitse deelstaat Hessen, verkeert in shock na het drama van maandag toen een man met zijn Mercedes inreed op een carnavalsstoet. Nog 35 mensen liggen in ziekenhuizen, 18 kinderen liepen verwondingen op. Het jongste slachtoffertje is amper 2. De dader kon nog niet worden verhoord omdat hij te verward is, zegt de politie. Volgens een buurvrouw zei hij vlak voor hij vertrok: “Weldra sta ik in de krant”.