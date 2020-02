Bijna helft van de jongeren slaapt te weinig tijdens schoolweek

Bijna de helft van de Vlaamse jongeren tussen 11 en 12 jaar slaapt te weinig tijdens de week. Dat blijkt uit de studie “Jongeren en gezondheid’“ van de UGent bij 11.000 deelnemers. Ze moeten minstens 9 uur onder de wol kruipen, maar de razende hormonen tijdens de puberteit en het gebruik van smartphones verhinderen een goede nachtrust.

Bij de jongeren tussen 11 en 12 jaar haalt bijna de helft de minimumnorm van negen tot elf uur slaap tijdens de schoolweek niet. Bij de leeftijdsgroep tussen 13 en 18 jaar, waarbij acht tot tien uur slaap nodig is, ligt dat aandeel nog hoger. Wanneer jongeren tussen de 17 en 18 jaar oud worden, wordt de situatie dramatisch: daar slapen 8 jongens op 10 te weinig en ook 7 meisjes op 10 slaapt minder dan acht uur tijdens de schoolweek.

Op het eerste wereldslaapcongres in Praag in 2017 werd de verstoorde slaap van jongeren als een “globale epidemie” beschreven. Recent Vlaams onderzoek bevestigt dit probleem. Eerder onderzoek wees al richting enkele oorzaken, zoals de veranderingen in de hormonenbalans tijdens de puberteit, het gebrek aan beweging overdag en schoolstress. Ook nefast: het gebruik van smartphones en andere elektronische media voor het slapengaan.

De onderzoekers zijn ongerust, want voldoende slaap is nodig om alert te zijn op school, een gezonde levensstijl aan te houden en problemen de baas te kunnen. Slaaptekort wordt op lange termijn gelinkt aan een verhoogde kans op cardiovasculaire aandoeningen, overgewicht, diabetes en depressie.