Alles wat je moet weten over corona: “Virus is hier wellicht al, maar geen paniek nodig”

80.000 besmettingen en minstens 2.700 doden wereldwijd, waarvan in Italië meer dan 200 zieken en 7 doden. En nu 110 Belgen in quarantaine op Tenerife. Waarom slaat corona zo hard toe, en hoe groot is de kans dat het naar ons land komt? “Wellicht is het hier ook al, maar daarom moeten we niet panikeren.”