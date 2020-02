Franse tractor geflitst aan meer dan 145 per uur in Spanje

Een Bretoense vereniging voor re-integratie was even haar melk toen ze een proces-verbaal in de brievenbus kreeg. Bleek dat een tractor van hen aan 146 per uur was geflitst. Op de koop toe in Spanje, zo hebben de kranten Le Parisien en Ouest France dinsdag gemeld.

De Renault-tractor van de vereniging met de naam Le Relais was volgens het document in de regio Leon op een weg geflitst waar maar 120 km was toegelaten. De boete bedroeg 100 euro, of 50 euro bij onmiddellijke betaling.

De vereniging tok naar de plaatselijke gendarmerie en die raadde aan klacht in te dienen voor het gebruik van een valse nummerplaat. Want het voertuig had nooit Bretoens grondgebied verlaten en kan uiteraard niet zo’n snelheid ontwikkelen.

Ondertussen kan de persoon die de Franse nummerplaat heeft vervalst nog steeds rondrijden in Spanje of Europa.