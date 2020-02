EU zet zich schrap voor moeilijke onderhandelingen over handelsrelaties met Britten na Brexit

De ministers van 27 EU-lidstaten komen dinsdag bij elkaar in Brussel om te overleggen over de toekomstige handelsrelaties met het Verenigd Koninkrijk. Foto: AP

Ministers van de 27 EU-lidstaten zijn dinsdag in Brussel neergestreken om het licht op groen te zetten voor de zwaarwichtige onderhandelingen met de Britse regering over de toekomstige handelsrelaties. Eén van de belangrijkste Europese bekommernissen: vermijden dat de Britten aan deloyale concurrentie gaan doen op het vasteland. “Er mag geen sociale of milieudumping zijn”, waarschuwde de Duitse minister Michael Roth.

De ministers van Europese Zaken bekrachtigen dinsdag het mandaat waarmee de Europese hoofdonderhandelaar Michel Barnier vanaf volgende week gesprekken moet starten met Londen over de toekomstige relaties met het Verenigd Koninkrijk, dat sinds eind januari de Europese Unie heeft verlaten en eind dit jaar ook uit de Europese eenheidsmarkt en douane-unie stapt. De tijdsdruk is dus groot, en de belangen immens.

“Wij willen een goed akkoord. We gaan niet toegeven aan de tijdsdruk”, zei de Franse staatssecretaris Amélie de Montchalin voor aanvang van de bijeenkomst. De Europeanen bieden de Britten een handelsrelatie zonder douanetarieven en quota aan, maar dan moet de conservatieve regering van premier Boris Johnson wel garanties bieden dat de concurrentie eerlijk zal blijven.

“We moeten in de toekomst op basis van Europese normen wederzijdse voorwaarden kunnen behouden op vlak van staatssteun, sociale en fiscale normen, milieustandaarden, om er zeker van te zijn dat we een evenwichtig en loyaal economisch kader behouden”, aldus de Montchalin. “Dit is een centrale bekommernis voor ons (...) we moeten de belangen van onze bedrijven verdedigen”, vulde Roth aan.

Het onderhandelingsmandat is maandag al op diplomatiek niveau goedgekeurd en de goedkeuring door de ministers zou niet meer dan een formaliteit moeten zijn. Vanaf volgende maand kunnen de onderhandelingen met de Britse regering dan echt van start gaan.

Britten willen kunnen afwijken

Ook in Londen buigt de regering zich intussen over haar onderhandelingsmandaat. Donderdag zou het mandaat gepubliceerd worden. Johnson en zijn hoofdonderhandelaar David Frost hebben de voorbije weken al laten verstaan dat ze de vrijheid willen behouden om op regelgevend vlak af te wijken van het Europese kader waarin het land meer dan veertig jaar heeft vertoefd.

“Het VK is soeverein voor alles wat in het VK gebeurt, maar vanaf het moment dat Britse goederen de grens oversteken wordt het ook onze zaak”, merkte de Montchalin op.