Laatste maarschalk van Sovjet-Unie is overleden

Dimitri Jazov, de laatste maarschalk van de Sovjet-Unie, is dinsdag op 95-jarige leeftijd overleden aan een ernstige ziekte. Dat melden de Russische persagentschappen. Jazov was gekend voor zijn betrokkenheid bij de staatsgreep tegen de vroegere Sovjetpresident Michail Gorbatsjov en de repressie van de onafhankelijkheidsstrijders in Litouwen in 1991.

Dimitri Jazov, minister van Defensie van de USSR tussen 1987 en 1991, nam in augustus 1991 deel aan de mislukte staatsgreep tegen Michail Gorbatsjov, de laatste Sovjetleider. De poging tot staatsgreep van de conservatieve communisten had tot doel diens hervormingen tegen te werken.

De betogers verzekerden toen dat Gorbatsjov “onmogelijk zijn functie kon uitoefenen door gezondheidsredenen”. Ze kondigden zo zes maanden lang de noodtoestand af. De censuur werd ook opnieuw ingevoerd en er werden tanks naar Moskou gebracht.

De staatsgreep mislukte en de betogers werden 3 dagen later gearresteerd. Toch bezegelde dit het lot van de Sovjet-Unie, die al verzwakt was door de onafhankelijkheidsstrijders in de republieken. Jazov werd samen met andere betogers gearresteerd. In 1993 kwam hij vrij en een jaar later kreeg hij amnestie.

Er is nu nog maar één putschist in leven, Oleg Baklanov. Hij was de voorzitter van de raad van Defensie van de Sovjetpresident op het moment van de poging tot staatsgreep.

Laatste maarschalk

In Rusland bleef Jazov een gerespecteerde figuur. Hij kreeg in 2004 en 2014 onderscheidingen van president Vladimir Poetin. Op 4 februari van dit jaar gaf Sergej Sjojgoe, de huidige minister van Defensie, hem ook nog een onderscheiding “voor diensten verleend aan het vaderland”, vanwege zijn inzet voor de veteranen.

In 2019 werd hij door het Litouwse gerecht bij verstek veroordeeld tot 10 jaar gevangenisstraf omdat hij deelnam aan de repressie tegen de onafhankelijkheidsstrijders in 1991 in Litouwen, waarbij 14 doden en 700 gewonden zijn gevallen.