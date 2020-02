Israëlische premier Netanyahu belooft bouw van 3.500 huizen voor kolonisten op Westelijke Jordaanoever

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu, in volle campagne voor de parlementsverkiezingen van 2 maart, heeft dinsdag beloofd dat hij zal zorgen voor de bouw van 3.500 woningen voor kolonisten op de Westelijke Jordaanoever.

“Ik heb onmiddellijke richtlijnen gegeven om toe te laten dat de plannen voor de bouw van 3.500 eenheden in zone E1 ingediend kunnen worden”, zei Netanyahu. Het gaat om een gebied dat tussen de Joodse nederzetting Ma’ale Adoemim en Jeruzalem ligt. Nu wonen er vooral Bedoeïenen-families. Een woordvoerster van Netanyahu’s Likoedpartij bevestigt de uitspraken, maar gaf geen extra details.

Als Israël inderdaad daar de bouw van nieuwe nederzettingen start, dan zal de Westelijke Jordaanoever in twee geknipt worden - om die reden is het een bijzonder gevoelig onderwerp. Met de bouw wordt de oprichting van een Palestijnse staat die beschikt over een aaneengesloten grondgebied, geblokkeerd, menen de Palestijnen en ngo’s. “Als dit project concreet wordt, zal het een einde maken aan het idee van een leefbare Palestijnse staat”, aldus Angela Godfrey-Goldstein, codirectrice van de ngo Jahalin Solidarity, die de belangen verdedigt van de Bedoeïenen-families in sector E1. “Het is nog maar eens een voorbeeld dat aantoont hoe wanhopig Bibi is om stemmen te winnen.”

Sinds de onthulling van het Midden-Oostenplan van de Amerikaanse regering stond Netanyahu onder druk om grote stukken van de Westelijke Jordaanoever te annexeren voor de verkiezingen van 2 maart. Vorige week al had Netanyahu de bouw beloofd van duizenden nieuwe huizen in de kolonistenwijken van Oost-Jeruzalem. Op die belofte kwam ook al snel kritiek van de Palestijnen.

Vandaag wonen meer dan 600.000 mensen in de nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever en in Oost-Jeruzalem. Die gebieden worden sinds 1967 door Israël bezet, maar de afgelopen jaren is de kolonisering ervan onder impuls van Netanyahu en zijn bondgenoot Donald Trump versneld.