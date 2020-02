Wie heeft Anthea (18) gezien?

Gent - Het Parket van Oost-Vlaanderen en de politie zijn op zoek naar de 18-jarige Anthea Vanderbist. Ze werd vrijdag 21 februari voor het laatst gezien in de Geitstraat in Gent. Sindsdien ontbreekt elk spoor.

Anthea is 1,68 meter lang en mager. Ze heeft donker haar met een lichtere uitgroei. Op het ogenblik van haar verdwijning droeg ze een zwarte legging, een zwarte jas en zwarte schoenen. Ze verplaatst zich mogelijk met een fiets. De jonge vrouw heeft medische zorgen nodig. Als Anthea dit bericht zou zien wordt haar gevraagd om contact op te nemen met haar naasten om hen gerust te stellen.

Hebt u Anthea gezien of weet u waar ze verblijft, neem dan contact op met de speurders op het gratis nummer 0800/30300 of per mail op het adres opsporingen@police.belgium.eu.