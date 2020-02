Huiszoekingen Lanaken: 35 kilo heroïne gevonden met straatwaarde van 1.400.000 euro

Lanaken - De federale politie voerde dinsdag op meerdere plaatsen in de gemeente Lanaken huiszoekingen uit, die kaderden in een grootschalig drugsonderzoek. Maar liefst 35 kilo onversneden heroïne werd in beslag genomen. Goed voor een straatwaarde van om en bij de 1.400.000 euro.

De federale gerechtelijke politie Limburg voerde in de vroege ochtend huiszoekingen uit op vier plaatsen in de gemeente lanaken. De Nederlandse politie deed hetzelfde op één plaats in Maastricht. Bij de huiszoekingen in België werd 35 kilo onversneden heroïne aangetroffen met een straatwaarde van ongeveer 1.400.000 euro. Ook materialen die gebruikt worden om de drugs te produceren, zoals hydraulische persen, werden in beslag genomen. Net als enkele voertuigen.

Vier verdachten, allemaal van Iraanse afkomst (van wie twee met de Nederlandse nationaliteit, één met de Belgische nationaliteit en een vierde verdachte van een nog onbekende nationaliteit) werden gearresteerd. Eén van hen blijkt een chemicus te zijn, die in één van de doorzochte panden in Lanaken verbleef. Zij worden voorgeleid voor de onderzoeksrechter.